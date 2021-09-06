A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu

06 Eylül 2021 Pazartesi, 22:22

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın dördüncü maçında bugün Hollanda ile karşılaştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yapmış ve gruptan çıkmayı garantilemişti.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu.

Milliler, bu maç ile ilk yenilgisini aldı ve liderliği kaptırdı.