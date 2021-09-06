A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu
Filenin Efeleri, Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın dördüncü maçında bugün Hollanda ile karşılaştı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yapmış ve gruptan çıkmayı garantilemişti.
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu.
Milliler, bu maç ile ilk yenilgisini aldı ve liderliği kaptırdı.
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