Filenin Efeleri, ilk maçında Rusya'yı yendi | 3-1

Türkiye Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında son Olimpiyat Oyunları finalisti Rusya'yı yenmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 20:26
Filenin Efeleri, ilk maçında Rusya'yı yendi | 3-1
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-19’luk setlerle 3-1 yendi.

Milli Takım, Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan karşılaşmayı Filenin Efeleri, baştan sona etkili bir performans göstererek kazandı.

Milli takımda Ramazan Efe Mandıracı ve Adis Lagumdzija, 19'ar sayıyla oynadı.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.


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