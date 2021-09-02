Filenin Efeleri, ilk maçında Rusya'yı yendi | 3-1
Türkiye Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında son Olimpiyat Oyunları finalisti Rusya'yı yenmeyi başardı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yı 29-27, 16-25, 25-21 ve 25-19’luk setlerle 3-1 yendi.
Milli Takım, Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan karşılaşmayı Filenin Efeleri, baştan sona etkili bir performans göstererek kazandı.
Milli takımda Ramazan Efe Mandıracı ve Adis Lagumdzija, 19'ar sayıyla oynadı.
Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 17.00'de İspanya ile karşılaşacak.
Video Haberler
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Arıcı'dan suç duyurusu
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- O fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu
- Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- AKP'li vekil hakkında harekete geçildi
- Bayraktar olayında Sedat Peker ayrıntısı
- Erdoğan Bayraktar’ın içine oturan taş