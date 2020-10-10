A Milli Futbol Takımı, Almanya'da
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında yarın Rusya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, Almanya'dan bu ülkeye hareket etti.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında yarın Rusya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, Almanya'dan bu ülkeye hareket etti.
Almanya ile yaptığı hazırlık maçının ardından Köln'de kalan milli takım, Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Moskova Vnukova Havalimanı'na yola çıktı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi doğrudan bulaş şeklini açıkladı
- Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
- Ekrem İmamoğlu'ndan ilanı aşk
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
- Fatih Altaylı: Rıdvan sustu, ben açıklayacağım!
- Bu ülkeyi seviyorsan, Türkiye’yi seçime götür
- 'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakaret sayıldı
Video Haberler
- Salgın ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
- Gece kulübüne polis baskını! Ceza yağdı
- Embesil sürüsü dedi, sosyal medyada gündem oldu
- Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler
- Swinger partisine katılıp çiftleri dolandırdı
- İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada
- 84 yaşında Covid19'u yendi, ne tükettiğini tek tek saydı
- Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında Erdoğan'a: Ezik
- Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
- Dolar 7,94'ü gördü vatandaş sordu: #NeredesinYigitBulut
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesi doğrudan bulaş şeklini açıkladı
- Cumhur İttifakı'nın oyları eriyor
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
- Ekrem İmamoğlu'ndan ilanı aşk
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
- Fatih Altaylı: Rıdvan sustu, ben açıklayacağım!
- Bu ülkeyi seviyorsan, Türkiye’yi seçime götür
- 'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakaret sayıldı