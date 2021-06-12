A Milli Futbol Takımı Azerbaycan'da

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'nin açılış maçının ardından İtalya'dan ayrılarak Azerbaycan'a geçti.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2021 Cumartesi, 18:07
A Milli Futbol Takımı Azerbaycan'da
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) grup maçlarında Galler ve İsviçre ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Roma'dan hareket eden ay-yıldızlı ekip, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na ulaştı.

Kafileyi havalimanında, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Türk Milli Takımı, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.


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