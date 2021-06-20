A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'nin en çok gol yiyen ekibi
EURO 2020'den puansız şekilde elenen A Milli Futbol Takımı, şu ana dek turnuvanın en çok gol yiyen takımı oldu.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'nu sonuncu sırada tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı, şu ana dek oynanan maçlar sonucunda turnuvanın kalesinde en çok gol gören takımı oldu.
A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 3-0'lık skorla kaybeden, ikinci maçında Galler'e 2-0 ile boyun eğen ve bu akşam oynadığı son maçta İsviçre'ye 3-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, toplamda sekiz gol yedi, bir gol attı ve turnuvayı puansız tamamladı.
Opta verilerine göre EURO 2020, aynı zamanda A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde en çok gol yediği turnuva oldu.
Millilerde üç maçta da kaleyi koruyan Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, sekiz golle şu ana dek turnuvanın kalesinde en çok gol gören file bekçisi oldu. Çakır'ı beş golle Kuzey Makedonya'nın kalecisi Stole Dimitrievski takip etti. 63 şuttan 8'ini kalesinde gören Uğurcan, ayrıca şu ana dek turnuvanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.
Opta'ya göre Türkiye, EURO 2000'in ardından iki Avrupa Şampiyonası'nda üç grup maçını da kaybederek turnuvaya veda eden ikinci ülke oldu. Bunu geçmişte Danimarka, 1988 ve 2000 yıllarında yapmıştı. Ayrıca milliler, teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde ilk kez üst üste üç mağlubiyet aldı.
İsviçre ile bugün oynanan maç, ülkemiz adına kötü bir ilke sahne oldu. Opta verilerine göre A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde yediği en erken golü, maçın 5. dakikasının 39. saniyesinde Haris Seferovic kaydetti.
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