A Milli Futbol Takımı'nda sekiz isim, EURO 2020'de şans bulamadı

21 Haziran 2021 Pazartesi, 10:26

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'nda oynadığı üç maçı da kaybederek turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'nda kadroda yer alan sekiz oyuncu, 270 dakika boyunca milli formayı giyme şansı bulamadı.

26 kişilik kadroda yer alan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından şans verilmeyen isimler şu şekilde:

Mert Günok (Başakşehir FK)

Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Ozan Kabak (Liverpool)

Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Taylan Antalyalı (Galatasaray)

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Enes Ünal (Getafe)

A Milli Futbol Takımı; İtalya, Galler ve İsviçre karşısında toplam sekiz gol yedi ve bir gol kaydetti.