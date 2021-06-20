A Milli Takım'da Şenol Güneş, İsviçre yenilgisi sonrası konuştu

20 Haziran 2021 Pazar, 21:39

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'nda İsviçre'ye 3-1 mağlup olan ve turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Güneş’in ilk olarak TRT'ye yaptığı açıklamalar şöyle:

“GRUPTAN ÇIKMAK HAYALİMİZDİ”

“Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır bekliyoruz. Herkesin milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel bir futbol ve iyi sonuçlar bekliyorduk. Futbolumuzu ön plana çıkarıp gruptan çıkmak hayalimizdi. Gruptan goller atarak çıkmak isterken, bugün golü de zor bulduk, puan da alamadık. Golleri biz kaçırdık. İsviçre ilk atağında golü attı.

Oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. İstediklerini yapamamalarının getirdiği ezilmişliği de biliyorum. Bu turnuva, çok daha istenmesi gereken bir turnuva. Bunu kullanamadık. Oyunculara inanıyorum ve güveniyorum. Türkiye de inansın. Bu oyuncuların gelecekleri parlak. Buradan dersleri çıkararak çok daha iyi bir milli takım olacak."

"DERSLER ÇIKARARAK BAŞARILI OLACAKLAR"

Şenol Güneş, TRT'ye verdiği röportajın ardından çıktığı basın toplantısında ise şunları kaydetti:

"Bu turnuva, çok daha istenmesi gereken bir turnuva. O isteği gösteremedik. Bugün isteğimiz daha fazlaydı ama yetmedi. Bunlar hep bir tecrübe. Tüm oyuncular ellerinden geleni verdi, eksiğiyle doğrusuyla. Ben inanıyorum ve güveniyorum, Türkiye de inansın güvensin. Buradan dersler çıkararak çok daha iyi olacaklar, daha başarılı olacaklar.

Futbolda maçlar geçmişte kalır. Geçmiş başarıları bugüne taşıyamayız. Geçmiş başarıların bir anlamı yok. Bugünü iyi yaşamak lazımdı. Grupta başarılı olduk ama burada eleştiri alıyoruz. Burada takılıp kalmamalıyız aynı şekilde. Geleceğe bakmalıyız."

"BU TAKIM, TÜRK FUTBOLUNA 10 YIL DAMGA VURACAK"

Güneş, bu kadronun Türk futboluna 10 yıl boyunca damga vuracağını savundu:

"Hem takımı başarıya götüremedik, Türk milletinin beklentisini yerine getiremedik, ki altında ezildik belki ama daha da önemlisi kendi adlarına da futbolu üst düzeye çıkaramadılar. Kendilerini göstermeleri gerekiyordu.

Bazen başarısızlık daha büyük tecrübe katabilir. Bu takım, Türk futboluna 10 yıl daha damga vuracak ama bu turnuvayı böyle geçirmek kabul edilebilir değil, biliyoruz."

"SORUMLU BENİM"

Şenol Güneş, bir muhabirin sorusuna tepki gösterdi:

"Hezimeti ne için söylediniz, rezillik anlamında söylemediniz herhalde. İlk olarak İtalya maçında başladı bu. Fiziksel, teknik, taktik düşüncelerimiz rakip tarafından baskın olarak aleyhimize kullanıldı. Galler ve İsviçre maçını kazanabileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı.

Eleştirilerinize katılıyorum. Oyun olarak geride kaldık. Sahaya çıkan takımın sorumlusu benim. Takımı yöneten benim. Eksikleri de doğruları da biliyorum. Yönetim kurulu elinden geleni yaptı, futbolcular ellerinden geleni yaptı. Herhangi bir şey yapılması için yönetime birtakım bilgiler veririz."

"FİZİKSEL EKSİKLİK KAMPLA İLGİLİ DEĞİL"

Güneş, takımın kamuoyundan olumsuz etkilendiğini ileri sürdü:

"Açılış maçı için beklentiyi biliyorsunuz. Kamuoyu da beklentiyi yükseltti. İlk maçtan sonra kamuoyunda olumsuz bir rüzgar vardı ve oyuncular da bunlardan etkilendi. Fiziksel olarak eksiklik olduğunu kabul ediyorum ancak bunun kampla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bazen moral gücünüz de fizik gücünüzü etkileyebiliyor.

"DÜŞÜNCEM İSTİFA EDİP ETMEMEK DEĞİL"

Şenol Güneş, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anki düşüncem istifa edip etmemek değil. Bunun hesabı size değil, yönetime verilir veya kamuoyuna verilir. Yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Bunun karşılığı istifa mıdır, işi bırakıp kaçmak mıdır, devam etmek midir, onu siz daha iyi takdir edersiniz."