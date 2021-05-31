A Milli Futbol Takımı'nın Gine karşısındaki ilk 11'i açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Gine ile karşılaşacağı hazırlık maçının ilk 11'leri açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 19:12
A Milli Futbol Takımı'nın Gine karşısındaki ilk 11'i açıklandı
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EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam 20.00'de Gine'yi Antalya Stadı'nda konuk edeceği özel maçtaki ilk 11'i açıklandı.

Ay-yıldızlılarda Şenol Güneş'in ilk 11'i şu şekilde:

"Mert Günok, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, İrfan Can, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Enes Ünal."

Gine ise şu kadroyla sahaya çıkacak:

"Keita, Konate, İbrahima Conte, Sory Conte, Sylla, Mohamed Ali Camara, Pogba, Aguibou Camara, Sory Kaba, Martinez Kante, Barry."

Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev'in yöneteceği maç, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.


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