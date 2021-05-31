A Milli Futbol Takımı'nın Gine karşısındaki ilk 11'i açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın Gine ile karşılaşacağı hazırlık maçının ilk 11'leri açıklandı.
EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam 20.00'de Gine'yi Antalya Stadı'nda konuk edeceği özel maçtaki ilk 11'i açıklandı.
Ay-yıldızlılarda Şenol Güneş'in ilk 11'i şu şekilde:
"Mert Günok, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, İrfan Can, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Enes Ünal."
Gine ise şu kadroyla sahaya çıkacak:
"Keita, Konate, İbrahima Conte, Sory Conte, Sylla, Mohamed Ali Camara, Pogba, Aguibou Camara, Sory Kaba, Martinez Kante, Barry."
Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Aliyar Aghayev'in yöneteceği maç, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Video Haberler
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
En Çok Okunan Haberler
- Kayıtlarda ne maske var ne de test kiti!
- Peker’in açmadığı Süleyman Soylu dosyası
- Erdoğan açıkladı, işte yeni kararlar
- Erdoğan, Soylu ve MHP'ye kötü haber! Yüzde 75 çıktı
- Ergin Ataman Almanlara ateş püskürdü
- Kapalıçarşı esnafından korkutan dolar ve altın öngörüsü
- Polisin takip ettiği cemaat arşivinden Soylu çıktı
- Gözler Ankara'da... Kritik toplantı başladı
- Sedat Peker'den yeni iddia
- 1 milyarlık projeye bin TL ödenek ayrıldı