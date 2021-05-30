A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçı oynayacağı Gine'nin kadrosunda değişiklikler oldu
Gine Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Six, dah Diawara, Camara, Keita, Kamano, Soumah ve Bayo'nun yerine Pogba, Camara, Aguibou Camara, Barry, Kouyate ile Aboubacar Camara'yı dahi etti.
A Milli Futbol Takımı'nın yarın Antalya'da hazırlık maçı oynayacağı Gine'nin aday kadrosunda değişiklikler oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Gine Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Six, daha önce kadroya davet ettiği Amadou Diawara, Mohamed Mady Camara, Naby Keita, François Kamano, Seydouba Soumah ve Mohamed Bayo'nun yerine Florentin Pogba, İbrahima Camara, Aguibou Camara, Yakhouba Barry, Moustapha Kouyate ile Aboubacar Camara'yı dahi etti.
Gine'nin güncellenmiş kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Moussa Camara (AC Horoya), Aly Keita (Östersund), Mohammed Camara (AS Kaloum)
Defans: Issiaga Sylla (RC Lens), Pa Konate (Botev Plovdiv), Abdoulaye Sylla (FC Nantes), Mohamed Ali Camara (Young Boys), Saidou Sow (Saint Etienne), İbrahima Conte (FC Niort), Abdoulaye Cisse (Novi Pazar), Ousmane Kante (FC Paris), Florentin Pogba (Sochaux)
Orta saha: Kamso Mara (Slovan Liberec), İbrahima Sory Conte (PFK Beroe), Morlaye Sylla (AC Horoya), Mamadou Kane (Neftçi Bakü), İbrahima Camara (FC Moreirense), Aguibou Camara (LOSC Lille)
Forvet: Sory Kaba (FC Midtjylland), Jose Martinez Kante (Kairat Almaty), Yakhouba Barry (AC Horoya), Moustapha Kouyate (TP Mazembe), Aboubacar Camara (MC OUJDA)
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