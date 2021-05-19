Milli basketbolcu Melis Gülcan, Galatasaray'da

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, milli basketbolcu Melis Gülcan ile sözleşme imzaladı.

AA
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 20:03
Milli basketbolcu Melis Gülcan, Galatasaray'da
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu Bellona Kayseri Basketbol'da geçiren 24 yaşındaki kısa forvet ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Melis'in geride kalan sezonda 14.06 sayı ve 6 ribaunt ortalamalarıyla mücadele ettiğinin aktarıldığı açıklamada,"Galatasaray’da başarılı bir kariyere sahip olacağına inandığımız Melis Gülcan'a hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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