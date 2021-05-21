A Milli Kadın Basketbol Takımı Sırbistan'a yenildi
Avrupa Şampiyonası'nı hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikili temas maçında Sırbistan'a mağlup oldu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ile yaptığı ikili temas maçlarının ikincisinde de mağlup oldu.
İspanya ile Fransa'nın 7-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ay-yıldızlılar, deplasmanda Sırbistan ile ikili temas maçlarında karşılaştı.
Zlatibor kentinde dün oynanan maçı 72-52 kaybeden milliler, bugünkü mücadeleden de 61-57 yenilgiyle ayrıldı.
Sırbistan’daki ikili temas maçlarını tamamlayan ay-yıldızlılar, yarın İstanbul'a dönerek çalışmalarını sürdürecek.
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