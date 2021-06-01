A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, Almanya galibiyetini değerlendirdi
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın deneyimli kaptanı Eda Erdem Dündar, Almanya maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
Milletler Ligi'nde 5'inci maçına çıkan Filenin Sultanları, bugün Almanya karşısında da sahadan galibiyetle ayrıldı.
Eda Erdem Dündar, 11 sayı bulduğu maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
Almanya maçında üstünlüklerini koruduklarını vurgulayan milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar,“Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Oyunun her bölümünde biz öndeydik. Aslında Almanya gibi savaşan bir takım karşısında zorlanacağımızı biliyorduk çünkü gerçekten çok iyi servis ve defans kurguları var.“ dedi
Deneyimli voleybolcu bugün oynanan maça iyi konsantre olduklarının altını çizerek, “Bu sabah sahaya girdiğimizde üç puan kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Bu yüzden tamamen odaklanmaya başladık ve bunun bize yardımcı olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Yarın Çin ile oynayacakları maçı değerlendiren kaptan, “Yarın dünyanın en iyi takımlarından biri olan Çin ile karşı karşıya geleceğiz. Çok hızlı oynuyorlar. Voleybolları gerçekten zor çünkü birçok varyasyonları var ama elimizden geldiğince iyi servis atmaya ve savunma çalışacağız. Zor bir maç olacağını biliyoruz” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.
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