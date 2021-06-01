"Çağlar Söyüncü, Türk futbolunu dönüştüren öncü defans oyuncusu"
İngiltere basınından The Guardian, Premier Lig'de forma giyen Çağlar Söyüncü için 'Türk futbolunu dönüştüren öncü defans oyuncusu’ ifadelerini kullandı.
Altınordu alt yapısında yetişen Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz sezon Leicester City’de yakaladığı performansla göz doldurdu.
Avrupa Şampiyonası öncesinde oyuncuların profillerini ele alan Guardian gazetesi, bu hafta Türk yıldız Çağlar Söyüncü’nün profilini inceledi.
The Guardian gazetesi, Çağlar Söyüncü’nün alt yapıda yakaladığı başarılı performansından sonra Süper Lig’e transfer olmayıp yurtdışını tercih ettiğinin altını çizerek, “Söyüncü, Leicester City’deki ilk sezonunda zorlansa da kendisini geliştirdi ve bugün artık dünyanın en güçlü liglerinden biri olarak kabul edilen Premier Lig'in en iyi savunmacılarından biri. Çağlar Söyüncü, Türk futbolunu dönüştüren öncü defans oyuncusu" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Guardian gazetesi Altınordu'nun oyuncu yetiştirme tarzından şu sözlerle bahsetti:
“Altınordu, oyuncuları büyük liglerden kulüpleri çekecek kadar yüksek bir standartta geliştirmeye yönelik bir akademi inşa etmek için yola çıktı. Akademide futbolculara yabancı dil öğretiliyor, medya eğitimi veriliyor, spor psikologları, deneyimli koçlar ve analistlerle geleceğe hazırlanıyor.”
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