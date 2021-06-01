A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı set vermeden geçti

01 Haziran 2021 Salı, 13:28

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin beşinci maçında Almanya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, Almanya’yı 3-0 mağlup ederek turnuvada 5’te 5 yaptı.

Milliler, ilk sette etkili servis sayıları ile istediği performansı yakalayarak seti 25-20 önde tamamladı. Pasörlerin, oyuncuları iyi kullanmasıyla hızlı hücum sayıları bulan Filenin Sultanları, ikinci sette de üstünlüğünü koruyarak seti 25-20 önde tamamladı. Milli Takım, zorlu geçen final setinde köşelerden iyi hücumları ve savunmadaki başarısıyla seti 25-22’lik skorla önde tamamladı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde beşinci maçında Almanya’yı 3-0 mağlup etti.

Almanya galibiyeti ile namağlup unvanını koruyan ve puanını 13’e çıkaran millilerde Ebrar 21, Eda 11, Hande 9, Meliha 5, Naz 3, Kübra 2 ve Cansu 1 sayıyla oynadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki altıncı maçında yarın TSİ 17.00’de Çin ile karşılaşacak.

Türkiye- Çin karşılaşması TRT Spor Yıldız'da naklen yayımlanacak.



