A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı set vermeden geçti
Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde beşinci maçında Almanya’yı 3-0’lik skorla mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin beşinci maçında Almanya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, Almanya’yı 3-0 mağlup ederek turnuvada 5’te 5 yaptı.
Milliler, ilk sette etkili servis sayıları ile istediği performansı yakalayarak seti 25-20 önde tamamladı. Pasörlerin, oyuncuları iyi kullanmasıyla hızlı hücum sayıları bulan Filenin Sultanları, ikinci sette de üstünlüğünü koruyarak seti 25-20 önde tamamladı. Milli Takım, zorlu geçen final setinde köşelerden iyi hücumları ve savunmadaki başarısıyla seti 25-22’lik skorla önde tamamladı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde beşinci maçında Almanya’yı 3-0 mağlup etti.
Almanya galibiyeti ile namağlup unvanını koruyan ve puanını 13’e çıkaran millilerde Ebrar 21, Eda 11, Hande 9, Meliha 5, Naz 3, Kübra 2 ve Cansu 1 sayıyla oynadı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki altıncı maçında yarın TSİ 17.00’de Çin ile karşılaşacak.
Türkiye- Çin karşılaşması TRT Spor Yıldız'da naklen yayımlanacak.
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