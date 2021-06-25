A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde üçüncü oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.
İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen turnuvada A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük mücadelesinde Japonya ile karşıya geldi.
Rakibine set vermeden maçı 3-0 kazanan Türkiye, bronz madalyanın sahibi oldu.
Üst üste üçüncü kez en iyi dört takım arasında kalmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvayı üçüncü tamamladı.
ABD ve Brezilya arasında oynanacak final maçı ise saat 20.30'da başlayacak.
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