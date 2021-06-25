A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde üçüncü oldu

25 Haziran 2021 Cuma, 18:31

İtalya’nın Rimini şehrinde düzenlenen turnuvada A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük mücadelesinde Japonya ile karşıya geldi.

Rakibine set vermeden maçı 3-0 kazanan Türkiye, bronz madalyanın sahibi oldu.

Üst üste üçüncü kez en iyi dört takım arasında kalmayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvayı üçüncü tamamladı.

ABD ve Brezilya arasında oynanacak final maçı ise saat 20.30'da başlayacak.