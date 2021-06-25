Formula 1 Avusturya GP’nin ilk gününde en hızlı isim Verstappen

25 Haziran 2021 Cuma, 18:01

Monako, Azerbaycan ve son olarak Fransa’da kazanarak bu sezon ilk kez üç yarış üst üste kazanan Red Bull, kendi evinde de pistin en hızlı takım oldu.

Son 3 yarışın ikisini kazanan Max Verstappen, ilk antrenmanda 1.05.910, ikinci antrenmanda ise 1.05.412 ile iki seansı da birinci sırada bitirdi.

Takım arkadaşı Sergio Perez ise ilk seansta ilk 10’a giremezken ikinci antrenmanda dokuzuncu oldu.

BOTTAS PİTTE SPİN ATTI

Mercedes pilotu Vallteri Bottas, ikinci antrenmanın orta bölümünde pitten çıkarken spin attı ve McLaren’in pit duvarına çarpmaktan son anda kurtuldu. McLaren mekanikerleri tarafından ters dönen araç iki hamlede çevrilirken McLaren pit duvarı Bottas’ın ceza alması gerektiğini söyledi.

Bu sezon Red Bull ile şampiyonluk mücadelesi veren Mercedes’te Lewis Hamilton, ilk antrenmanda üçüncü sırayı alırken ikinci seansta dördüncü oldu. Takım arkadaşı Valtteri Bottas ise ikinci antrenmanda ilk 10’un dışında kaldı.

FERRARI’DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Önceki sezona göre çok daha iyi başlayan ve aracını geliştiren Ferrari, Avusturya’daki ilk günde son yarışlardaki kötü performansını sürdürdü. Charles Leclerc, ilk antrenmanda 10. olurken Carlos Sainz, her iki antrenman seansında da ilk 10’un dışında kaldı.

Formula 1 Avustura Grand Prix'sinde hafta sonu programı şöyle:

26.06.2021

13.00: 3. antrenman seansı

16.00: Sıralama turları

27.06.2021

16.00: Yarış