A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
Olimpiyatta mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.
Sırbistan, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Takımı'nın kadrosu belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Giovanni Guidetti'nin belirlediği 15 kişilik aday kadroda şu isimler yer aldı:
"Cansu Özbay, Buse Ünal, Meryem Boz, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır, Simge Aköz, Ayça Aykaç.
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