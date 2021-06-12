A Milli Takım futbolcularından ve kulüplerden Eriksen'e destek
B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'e A Milli Takım oyuncuları ve kulüpler, mesajlarıyla destek verdi.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında fenalaşan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'e A Milli Takım oyuncuları ve kulüpler, mesajlarıyla destek verdi.
A Milli Takımı'nın "BizimÇocuklar" adresli Twitter hesabında yer alan mesajda "Düşüncelerimiz ve dualarımız Christian Eriksen ve ailesiyle birlikte" ifadelerine yer verilirken, milli oyuncular da bu yönde paylaşımlarda bulundu.
Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Daha güçlü döneceksin" denilirken, Fenerbahçe Kulübü "Dualarımız seninle" ifadesini kullandı.
Galatasaray Kulübünün mesajında ise "Geçmiş olsun Chris Eriksen, dualarımız seninle... Kalk ayağa" ifadelerine yer verdi.
Eriksen'in formasını giydiği İtalya'nın Inter takımıyla, Milan ekibi de Danimarkalı futbolcu için destek mesajı paylaştı.
Video Haberler
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
- Japon şirketten sıra dışı hizmet
En Çok Okunan Haberler
- TOGG fabrikanın son halini paylaştı! Tartışmalar başladı
- Ödenmeyen milyarlarca liralık krediler
- Kripto para piyasalarında dikkat çeken düşüş
- UEFA'dan çok konuşulacak Uğurcan paylaşımı
- Yemeksepeti'nden Mansur Yavaş'a yanıt
- Erdoğan, Soylu’yu bakanlıktan almayı planlıyor
- 'Tosuncuk'un bulunduğu ülkeyi yazdı
- Süleyman Özışık'tan Soylu'ya 'isyan'
- Suriyeli 432 bin 956 çocuk daha okullu olacak
- İşte kaçırılan 47 dosya