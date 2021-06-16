A Milli Takım'da Şenol Güneş, Galler yenilgisini değerlendirdi

16 Haziran 2021 Çarşamba, 21:23

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'nda Galler'e 2-0 mağlup olarak ikinci maçında ikinci yenilgisini alan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Güneş, iki maçta gösterilen sıfır puanlık performansın hiç iyi olmadığını belirtti:

"Büyük hayallerle geldik. Kötü başladığımız bir maçtan sonra, ikinci maçta da kötüydük, sonra toparladık. Pozisyon bulurken beklenmedik şekilde yenen gol olumsuzluk yarattı. Top kayıplarımız fazla oldu. İkinci yarıda oyuna ortak olduk ama alanı çok büyütünce de rakibe oynama şansı verdik. Oyun olarak beklediğimizin altında oynadık ama daha neticeli çıkabilirdik buradan. Üzgünüz.

Keşke kazanabilseydik, buraya o niyetle geldik. Galler'i yenebileceğimizi düşünüyorduk. Şu anda zor durumdayız. İşimizi zora soktuk."

"OYUNCULARI SORUMLU TUTMAK DOĞRU DEĞİL"

Şenol Güneş, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında ise şunları söyledi:

"İtalya maçının şoku, bu maçta da devam etti. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi oynayarak çıkmamız gerekiyordu. Galler büyük avantaj yakaladı. Kazanmayı düşünürken, berabere de kalamadık. Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor."

69 yaşındaki teknik direktör, kötü gidişatın sorumlusunun kendisi olduğunu belirtti:

"Oyuncuları sorumlu olarak görmek doğru değil. Skor iyi değilse sorumlu benim. Merih de Kağan da Çağlar da bizim için iyi oyuncu. Ozan da düzeldi ama oynamıyor. Ozan sakatlıktan çıktı. Aldığımız oyuncuların bizim antrenmanda gösterdiği performanslar da önemli. Maç kötü bittiğinde herkesi değiştirebilirsiniz. Biz Okay'dan ve Ozan'dan daha iyi bir oyun bekliyorduk. Geriden topu aldığımızda basit çıkması önemliydi. Ozan'ı oynatsaydık, pası iyi yapsaydık, doğru...

Ama bunları tartışamayız. Takımı olabilecek en iyi şekilde çıkardım. Okay ve Ozan'dan bugün daha iyi oyun bekliyordum. Olmadı ve onları değiştirdim. Ozan'ı da oynatabilirdim. Merih daha hazır. Takımın mağlubiyetinin nedeni bir oyuncuya bağlı değil. Merih, Kaan, Çağlar hepsi iyi oyuncu. Bir şey söylerken konuyu kendi istediğiniz yere getirirseniz, bir anlamı kalmaz."