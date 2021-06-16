Galler mağlubiyetinin ardından Umut Meraş: Tüm halkımızdan özür dileriz
Türkiye'nin Galler'e 2-0 mağlup olduğu maçta sakatlanarak oyunu terk eden Umut Meraş, maç sonu açıklamalarda bulundu.
Türkiye, İtalya'nın ardından Galler'e de mağlup oldu.
Milli Takım'da Umut Meraş, TRT Spor'a konuştu;
"İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir şeyimiz kalmasa bile son maça kazanmak için çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız, olursa olur."
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