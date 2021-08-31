A Milli Takımımızda Halil Akbunar, aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Takımımızda Halil Akbunar, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Halil Akbunar'ın A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için İstanbul'da kampa giren ay-yıldızlı ekipte Halil Akbunar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Milliler, G Grubu'nda 1 Eylül'de İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.
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