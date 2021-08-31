A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde rakipleri belli oldu

Türkiye, 2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Yunanistan, Belarus ve İngiltere ile eşleşti.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 14:34
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde rakipleri belli oldu
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A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki rakipleri belli oldu.

Avrupa Elemeleri'nde B grubuna düşen A Milli Basketbol Takımı'nın grubu:

Türkiye

Yunanistan

Büyük Britanya

Belarus

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İsrail, İtalya, Litvanya, Polonya, Hollanda, Rusya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Ukrayna, Belarus, İzlanda, Letonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Portekiz, Slovakya ve İsveç mücadele edecek.

Elemelerinm ardından Avrupa'dan 12 ülke, Endonezya, Japonya ve Filipinler'de düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde edecek.

Eleme karşılaşmaları, 22 Kasım 2021'de başlayıp, 28 Şubat 2023'te sona erecek.


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