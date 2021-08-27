A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası elemeleri aday kadrosu belli oldu

Milli takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri aday kadrosu açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 16:02
A Milli Takımımızın 2022 Dünya Kupası elemeleri aday kadrosu belli oldu
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A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. 

26 kişilik kadroda EURO 2020'de yer almayan Salih Uçan, Efecan Karaca ve Halil Akbunar da bulunuyor.


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