A Milli Takım'ın deplasman forması en iyi 5. forma seçildi
Euro 2020'ye katılan ülkelerin iç saha ve deplasman formaları değerlendirilirken A Milli Takım’ın deplasman forması 5. sırada yer aldı.
İngiliz Daily Mirror gazetesinde yer alan haberde, Euro 2020’ye katılacak 24 takımın iç saha ve deplasman formaları değerlendirildi.
Euro 2020’de A Grubu’nda yer alan A Milli Takım’ın beyaz deplasman forması 5. sırada seçilirken kırmızı renkteki iç saha forması 11. sırada yer aldı.
A Milli Takım'ın beyaz deplasman forması için şu ifadeler yer aldı, "İç saha formasından çok daha iyi gözüken harika bir tasarım."
Sıralamada 48. sırada ise Belçika’nın iç saha forması yer aldı.
İlk beşteki formalar ise şöyle:
1.İtalya - İç saha
2.Rusya - Deplasman
3.İsveç - Deplasman
4.İskoçya - Deplasman
5.Türkiye Deplasman
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