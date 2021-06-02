Fenerbahçe'de Nuno Espirito Santo ve Alex de Souza iddiası
Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Nuno Espirito Santo'nun hedefler arasında olduğu, Alex de Souza'nın yardımcı antrenör olarak kulübe döneceği öne sürüldü.
Yeni sezonda 40 yaşındaki teknik sorumlu Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de, Ali Koç'un yabancı teknik direktörle çalışma kararı doğrultusunda çeşitli isimler dillendirilmeye başlandı.
Gazeteci Senad Ok'un haberine göre Portekizli bir teknik direktörle çalışmak isteyen sarı-lacivertliler, bu durumda eski kaptanı Alex de Souza'yı yardımcı antrenör olarak kulübe getirecek. Habere göre yönetim, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın Portekizli teknik direktörü Nuno Espirito Santo'yu hedefleri arasına ekledi.
Daha önce Rio Ave, Valencia ve Wolverhampton'ı çalıştıran 47 yaşındaki Santo'nun ismi, İngiliz basınında Everton ve Crystal Palace ile anılıyor.
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