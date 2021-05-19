A Milli Takım’ın EURO 2020 kampı başladı
Euro 2020'de A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, turnuva öncesindeki çalışmalarına Antalya'da başladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00’da başlayan antrenmandan önce 19 Mayıs Atatürkü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle teknik heyet, oyuncular ve personel Türk bayrağıyla bu önemli bayramı kutladılar.
Isınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışıldı. İdmanda henüz ligleri bitmeyen futbolcular ile kupa törenine katılan Beşiktaş’tan gelecek oyuncular yer almadı.
Antrenmanda Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar, Cengiz Ünder, Efecan Karaca ve Halil Dervişoğlu sahada yer aldı.
İrfan Can Kahveci, düz koşu ile antrenmanı tamamlarken, Umut Meraş da antrenman sonrası kampa katıldı.
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