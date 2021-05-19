Süper Lig şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 21:33

Ligde 16. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş kupasına kavuştu.

Vodafone Park’ta düzenlenen törende oyuncular tek tek sahneye çıkarak madalyalarını aldı.

Beşiktaşlı sanatçıların sahne aldığı törende siyah-beyazlı takım önceki gün kazandığı Türkiye Kupası’nın ardından Süper Lig kupasını da aldı.

AHMET NUR ÇEBİ: "İNANMAYANLARA RAĞMEN ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"

Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş’ın başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk kutlamalarında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi 'nin kupa töreni öncesindeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Beşiktaş'ımızın 2 tane kupayı aldığı yılın bayramını ve güzelliğini yaşıyoruz. Şeref Bey'in, Baba Hakkı'nın, Süleyman Seba'nın ruhları şad olsun. Şerefiyle, hakkıyla şampiyon Beşiktaş. İnanmayanlara rağmen şampiyon Beşiktaş.Tüm Beşiktaşlılara kutlu olsun. Beşiktaşlı şampiyon sensin. Kupalarımız, geleceğimize, çocuklarımıza Beşiktaş’ımıza armağan olsun”