Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı
Fransa Ligue 1’de forma giyen Burak Yılmaz, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutladı.
Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafla kutladı.
İki farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz yıl takımdan ayrılmıştı.
Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunu şu paylaşımla kutladı:
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