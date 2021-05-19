Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı

Fransa Ligue 1’de forma giyen Burak Yılmaz, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 22:34
Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı
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Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonluğunu sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafla kutladı.

İki farklı dönemde Beşiktaş forması giyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz yıl takımdan ayrılmıştı.

Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunu şu paylaşımla kutladı:



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