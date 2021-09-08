A101 çalışanları anlattı: Rüşvet, tehdit, tarihi geçen ürünler

08 Eylül 2021 Çarşamba, 12:31

Haklarını kullanamadıklarını söyleyen işçilerden Nergiz Özer ve Agit Elçi, Rojda Aslan İle Yol TV Ana Haber’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mağaza Market-Sen üyesi Nergiz Özer, üç yıl boyunca A101’de çalıştığını ve sık sık mobbinge maruz bırakıldığını söyledi.

“PARASINI İŞÇİLERDEN İSTEDİLER”

Çalıştığı süre boyunca son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin satılması için zorlandığını iddia eden Özer, bu ürünleri işçilerin kendi cebinden ödediğini söyledi. Çalınan ürünlerin parasının da çalışanlardan istendiğini söyleyen Özer, “Kamera kayıtlarına rağmen ‘Siz yaptınız, siz ödeyeceksiniz’ dediler” diye konuştu.

Özer, bölge sorumlusu ve satış müdürleri tarafından “Yapmazsanız farklı bir kodla iş çıkışınız olur” şeklinde defalarca tehdit edildiklerini öne sürdü.

“ENGELLİ OLMAMA RAĞMEN AĞIR KOŞULLARDA ÇALIŞTIRDILAR”

A101’de engelli kadrosunda çalıştığını söyleyen Agit Elçi, palet çekme gibi ağır işlerin kendisine zorla yaptırıldığını ve engelli işçilerin kötü muameleye maruz bırakıldığını öne sürdü. Elçi ayrıca, depodan eksik gelen ürünlerin parasının işçilerden alındığını ifade etti.

A101’de yaşadıklarına işçilerin itiraz ettiğini belirten Elçi, patronun "Avukatlarımız sağlam" şeklinde tehdit ettiğini öne sürdü. Elçi, ağrılarından ötürü çalışamadığını belirtti.

“HATAMIZ OLMADIĞI HALDE KODLARLA İŞTEN ATIYORLAR”

Kamera kayıtlarında olmasına rağmen bin 600 TL değerinde bir ev robotunun depodan gelmemesi üzerine bir A101 işçisi arkadaşının hırsızlıkla suçlandığını ve tehdit edildiğini söyleyen Özer, arkadaşından önce savunma istendiğini ve işçinin tüm tehditlere rağmen ev robotu ücretini ödememesinin ardından işten atıldığını söyledi.

İstifasını vermeden önce kendisine “Zaten istifasını vermese farklı bir kodla çıkaracaktık.” denildiğini öne süren Özer, “Elime bir tane su bile alsam ‘bu kız bu suyu ödememiştir’ şeklinde hırsızlık damgasını vuruyorlar. Bizi çeşitli kodlarla işten atarak başka yerde çalışmamıza engel oluyorlar.” dedi.

“RÜŞVETE ŞAHİT OLDUM”

Rojda Aslan’ın A101’deki rüşvet iddialarını sorması üzerine iddiaları doğrulayan Özer, rüşvete birebir şahit olduğunu söyledi. Özer iddialara yönelik “Denetmen yanımdaydı. Bu mağazanda eksik, şu mağazanda eksik dedi. Bölge sorumlusuna şunları getir, fotoğraf çekeyim denetimin yüksek gelsin dedi. Mağaza sorumlum da oradaydı. O da göz yumdu. Mağaza denetimine hak etmediği halde 95 verildi.” dedi.

“HASTALANDIĞIMIZDA RAPOR ALMAK YASAKTI”

Pandemide 3 ay boyunca çalıştığını ve hastalanmasına rağmen işe gittiğini belirten Özer, rapor almamaları gerektiğinin ve aldıkları taktirde işten atılacaklarının dayatıldığını öne sürdü.

Elçi, belindeki rahatsızlık için aldığı 5 günlük raporun reddedildiğini ve işe gitmediği taktirde işten atılacağının kendisine bildirildiğini iddia etti.