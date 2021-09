Siirt'te A101 işçileri isyan etti: "Zorla ödetiliyor"

05 Eylül 2021 Pazar, 15:22

Siirt’te A101 işçileri, sorumluları tarafından keyfi şekilde baskı ve haksızlıklara uğradıklarını öne sürdü. İzin ve mola haklarını kullanamadığını söyleyen işçiler, mağaza sorumluları tarafından baskı ve mobbing maruz bırakıldıklarını söyledi.

Mağaza Market-Sen tarafından yapılan açıklamada, işçilerin geç saatlere kadar fazla mesai yaptığı, haklarını aylardır alamadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada işçilerin yaşadıkları ve talepleri şöyle ifade edildi:??

“Siirt’te bölge sorumluları, şubelerde personellere sömürü koşullarını dayatmayı bir politika olarak benimsiyor. Çünkü A101 ülke çapında cirolarını bu politikalarla yükseltiyor. Siirt A101’de çalışan işçiler, gerçekleri sendikamıza bir bir anlatıyor:??

Gece geç saatlere kadar fazla mesailer yaptırılıyor. İşçiler karşılığını alamıyor.?

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin fiyatı düşürülüp müşteriye satışı yaptırılıyor. Eğer bu ürünler satılmazsa işçiler kendi ceplerinden bozuk ürünleri almaya zorlanıyor.?

Kasa ve envanter sayımlarından çıkan açıklar, zorla işçilere ödetiliyor.?

İşçilerin izin ve mola kullanma hakları engelleniyor.?

Bu keyfi tutumlara itiraz eden işçiler işten atma tehditleriyle karşı karşıya kalıyor.?

Kıdem tazminatını gasp etmek için işçilere hırsızlık gibi suçlardan iftiralar atılıyor. Çıkışı bu şekilde verilen işçilerin hem kıdem hakkı gasp ediliyor hem de sicili karalanıyor.?

Mağazalara depodan eksik ürün gelebiliyor. Ancak bu ürünlerin depoda ya da başka mağazalarda olduğu sorumlular tarafından biliniyor. Buna rağmen eksik çıkan ürünlerin ücreti zorla işçilere ödetiliyor.?

'GENEL MÜDÜR GELECEK, YÜKSEK PUAN ALMALIYIM, BENİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEYİN’

?Bölge sorumluları, kendi sorumlularına 'sorun yok' demek için işçileri kölece çalıştırıyor. Yeterli personelin olmadığı her mağazada, bir işçi üç işçinin yapması gereken işi yapıyor. A101 kendi içinde de sözde denetimler yapıyor. Ancak genel müdürün hangi mağazaya denetime geleceği, önceden bölge sorumlusuna haber veriliyor. Bölge sorumluları 'Yüksek puan almalıyım, beni küçük düşürmeyin.' diyerek işçilere talimatlar yağdırıyor. Her şubede iç denetimler yapıldıktan sonra, raporlara bakılıyor. Siirt’in bir A101 mağazasındaki bu denetimde işçiler raporlarda yer alan bilgilerin doğru olmadığını söyleyip rüşvet alındığını iddia ediyor. Bu gerçeği, sorunu dile getiren işçiler o bölge sorumlusunun en ağır baskısına ve mobbingine maruz kaldılar.

?İZİNLER VERİLMİYOR, İŞÇİLER OYALANIYOR

İşçiler, anayasal hakları olan izinlerini bölge sorumlularının baskıları ve oyalamaları yüzünden kullanamıyor. Bir işçi yıllık iznini kullanma sözünü bölge sorumlusundan alıyor ancak bölge sorumlusu değiştiği anda işçinin yıllık izin hakkı rafa kaldırılıyor. ‘Personel yok, izne çıkamazsın.’ cümlesi tüm A101 işçilerinin en sık duyduğu cümledir.

Öte yandan gerçekleşen denetimlerde sonuçlar iyi olmaz ise mağaza cirosunun artırılması için işçiler full mesai ile çalıştırılıyor. İşçilerin fazla mesai ücretleri puantaja işlenmiyor, ücretleri ödenmiyor. Sıcak satış rakamları düşük olunca da izinlerini kullanamıyorlar. Ancak bölge sorumluları mesaileri bittiğinde evlerine dönüyor, izinlerini istediği gün kullanıyor.??Siirt A101’de çalışan işçilerin yaşadıkları sorunlar ve hak gaspları bunlarla sınırlı değil.?Çalışma Bakanlığı, İŞKUR, SGK; ülkenin her köşesinde çalışan on binlerce A101 işçisinden sorumludur. Tüm yasaları çiğneyerek işçileri köle gibi çalıştıran A101 patronları hakkında gerekli işlemleri yapmak yetkili kurumların görevidir. Her mağazanın denetlenmesi, usulsüzlerin ortaya çıkarılması, market işçilerinin insanca koşullarda çalışması yetkili kurumların birinci önceliğidir. Denetim ve soruşturma mekanizmalarının her biri derhal işlemelidir.?

Bugün Siirt’te, İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da, Adana’da, Şanlıurfa’da… Mağaza Market-Sen, işçilerin her hakkını alabilmesi için adım adım bu ülkenin her yerinde market işçilerinin birliğini kuracak.

Siirt’teki A101 işçilerinin mücadelesi bir başlangıçtır. İşçilere dayatılan ağalık düzenini de kölelik düzenini de ortadan kaldıracağız.”