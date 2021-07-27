'A101'de yırtılan ürünler bantlanıp satılıyor' iddiası
Market zinciri A101'de yaşandığı iddia edilen bir olay, sosyal medyada geniş yankı buldu. A101 personelinin paketler açılırken yanlışlıkla yırtılan ürünleri bantlayarak sattığı iddia edildi.
A101 marketinde yaşandığı öne sürülen bir olay, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Sosyal medya platformu Twitter’daki 'denetle!' adlı hesap, Konya'da bulunan A101 marketinde, üzeri bantlanmış sucukların satışının yapıldığını aktardı.
'YIRTILAN ÜRÜNLER BANTLANARAK SATILIYOR' İDDİASI
Takipçilerinden gelen görüntüleri paylaşan sosyal medya hesabı, A101 personelinin bu durum karşısında, "Paketler açılırken yanlışlıkla yırtılan ürünleri bantlayarak satıyoruz" şeklinde yanıt verdiğini iddia etti.
'denetle!' adlı hesap, söz konusu paylaşımına, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı da etiketleyerek, "Konya Selçuklu'da yer alan A101 markette üzeri bantlanmış ürünleri gören takipçimiz personeli uyarıyor. Personel; 'Paketler açılırken yanlışlıkla yırtılan ürünleri bantlayarak satıyoruz' şeklinde cevap veriyor" notunu düştü.
'denetle!' adlı Twitter hesabından paylaşım şu şekilde:
İddianın duyulmasının ardından paylaşıma birçok yorum gelirken, pek çok kullanıcı yaşandığı öne sürülen bu olaya tepki gösterdi.
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