A101'de dikkat çeken reklam
Mahalle bakkalı ve esnafı korumak adına zincir marketlere ilişkin düzenleme beklenirken, A101 bir başka sektöre el attı. A101 market zinciri, Garanti Bankası ile birlikte kredi vermeye başladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiği alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketler düzenlemesi hız kazandı. Düzenlemeye göre, zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışı yapılamayacak.
Mahalle bakkalı ve esnafı korumak adına zincir marketlere ilişkin düzenleme beklenirken, A101 bir başka sektöre el attı. A101 market zinciri, Garanti Bankası ile birlikte kredi vermeye başladı.
Odatv'nin aktardıklarına göre, Mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satan A101 marketi, bu ürünleri banka kredisiyle de satmaya başladı. 34 milyon kişinin kredi kartı ve kredi borçlusu olduğu bir dönemde marketin vatandaşı borçlanmaya yöneltmesi tepki çekti.
İşte A101’in o reklamı:
Video Haberler
- İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kurşun yağdırdı
- Kekik toplarken buldu, yetkililere, uzmanlara seslendi
- Restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı
- Polis otosuyla tur atıp hırsızlık yaptılar
- Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleri ile itti
- Binaya astı... '10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim?'
- 'Kek'li '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması
- Yunus Günçe'den çok konuşulacak 'kısıtlama' videosu
- CHP'li Özel, Şentop'u yerden yere vurdu
- Gergin anlar! Sedat Peker tartışması TBMM'ye damga vurdu
En Çok Okunan Haberler
- 'Sedat Peker' operasyonu! Sabiha Gökçen'de yakalandı
- Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
- Sedat Peker'den flaş video kararı
- Peker yüklediği videoyu hemen kaldırdı
- Cumhur’da gerilim
- Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok
- Oyuncu Ezgi Mola hakkında hapis istemi!
- Peker'in o paylaşımlarına erişim engeli
- Nagehan Alçı'dan, Kütahyalı'ya sert tepki
- TRT nasıl saklayacağını şaşırdı