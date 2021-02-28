AA: Liselerde yüz yüze sınavlar 8 Mart'tan itibaren yapılacak
Anadolu Ajansı (AA)'nın haberine göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.
Liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.
AA'nın haberine göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.
Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.
Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 19, 2021
Gündem yoğunluğundan gözünüzden kaçan haberleri görmek, son dakika gelişmelerini takip etmek ve Telegram'a özel içerikleri kaçırmamanız için kanalımıza abone olun. https://t.co/xqK2PpSgV0 pic.twitter.com/WtL8OuEV1K
En Çok Okunan Haberler
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Atatürk devrimleriyle hesaplaşma
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kulislerde ‘yeni parti’ kurgusu
- Günde 5 saat yürüyerek 300 TL kazanıyorlar
- AKP'liler omuzdan indi, valilik yasak getirdi
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Atatürk devrimleriyle hesaplaşma
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kulislerde ‘yeni parti’ kurgusu
- Günde 5 saat yürüyerek 300 TL kazanıyorlar
- AKP'liler omuzdan indi, valilik yasak getirdi
- Liselerde yüz yüze sınav tarihi belli oldu