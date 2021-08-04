AA'ya göre 'Help Turkey' bir manipülasyon ürünü

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:00

28 Temmuz'dan bu yana Türkiye'de çıkan yangınlar devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye'nin yangın söndürme amaçlı uçak ve helikopterin bulunmayışı tartışmalara neden oluyor.

Tartışmalar sürerken Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlarla mücadele edebilmek için sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

Instagram ve Twitter üzerinden "GLOBAL CALL" başlığı ve #HelpTurkey etiketi ile paylaşılan görsellere Birleşmiş Milletler'in resmi hesapları etiketlenerek yardım çağrısı yapıldı.

Öte yandan Türkiye, Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki orman yangınlarının günlerce sürerek çok geniş alanlara yayılmasından sonra Avrupa Birliği’nden (AB) yardım da talep etti.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ise dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney kesimlerini 28 Temmuz'dan bu yana devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye 6 ülkeden destek geldiğini açıkladı. Özkaya, "Bizim hava gücümüz iyi ama bu tür destek vermek isteyen ülkeleri de kıramıyoruz" demişti. Özkaya ayrıca, şu an ülkede bulunan 18 yabancı hava aracının 12 uçak ve 6 helikopterden oluştuğunu ve uçaklardan 10'unun ve helikopterlerin tamamının bedelsiz olduğunu bildirdi.

AA "MANİPÜLASYON" DEDİ

Anadolu Ajans'ı tarafından bugün servis edilen haberde Katar Hamad Bin Halife Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak da görev yapan Jones, "Help Turkey" ve "Global Call" etiketleriyle yapılan paylaşımların gerçek insanlar ve ünlüler tarafından kullanılmakla birlikte, sahte ve bot hesaplar üzerinden yapay olarak yayıldığını ve bu yönüyle bir manipülasyon kampanyası olduğu belirtildi.

AA'nın aktardığına göre Jones, söz konusu etiketleri Twitter hesabında yaptığı seri paylaşımlarla analiz etti.

Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Jones, "Help Turkey" etiketiyle yapılan paylaşımların "manipülasyon" kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu türden kampanyalarda etiketlerde birden çok şey bir arada bulunur. Gerçek, meşru kullanıcılar vardır, bu etiketleri teşvik eden ve yayan influencer'lar vardır ve özellikle bu örnekte gördüğümüz gibi manipülasyon vardır. Tek bir kişinin veya merkezin yönettiği çok sayıda bot ve sahte hesap etkileşimi arttırmaya ve etiketi trendler içine sokmaya çalışır. Mümkün olduğunca çok paylaşım yaparak etiketi Trend Topic (TT) haline getirmeye çalışırlar. 'Help Turkey' etiketinde bu manipülasyonun varlığını tespit edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Jones, böyle bir manipülasyonu kimin, neden yapmış olabileceği sorusuna, "Bunun manipülasyon olduğunu biliyoruz ama neden başladığını bilmiyoruz. Bu yöntemin zaman zaman reklam ve pazarlama amacıyla kullanıldığını biliyoruz. Ama burada amacın bu olduğunu söylemek mümkün değil. Bu sistematik manipülasyonun arkasında kimin olduğu belli değil. Genelde kişiler ve organizasyonlar bu türden operasyonları o ülkelerdeki hükümetleri zor duruma sokmak için yaparlar. Bunları yapan organizasyonların çok sayıda adı olabilir; PR ajansı, reklam ajansı vs. ama asıl amaçları budur; hükümeti zayıf göstermek" değerlendirmesinde bulundu.