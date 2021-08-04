Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınların 160 adedi kontrol altına alınmıştır. 5 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" denildi.
ANTALYA
Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti.
Tedbir amaçlı mahalle boşaltılırken, alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirildi. Bazı bölümlerde yangınlar kontrol altına alınırken, bazı mahallelerde de söndürme çalışmalarına devam ediliyor.
Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Alevlerin yol kenarında da etkili olduğunu belirten Özbilgi, "Gündoğmuş-Antalya kara yolunun bir tarafında alevler etkili olmuştu, ulaşımda tedbir almıştık. Bir süre kontrollü geçiş sağladığımız Gündoğmuş-Antalya kara yolu tamamen ulaşıma açıldı. Yolu trafiğe hiç kapatmamıştık" diye konuştu.
Manavgat ilçesinde de 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor.
Orman yangını, Kızıldağ çevresinde etkisini sürdürüyor. Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale bölgede yeniden başladı.
MUĞLA
Muğla'nın ilçelerinde etkisini sürdüren yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan etkin mücadele sürdürülüyor.
İl genelinde bir haftadır farklı aralıklarla çıkan 6 yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, birçok ilden gelen itfaiye personeli, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.
Yangın bölgesinde, 6 uçak, 16 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri, TOMA ile kurumlara ait araçlar görev yapıyor.
Denize yakın bölgelerde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ekipler de alevlere müdahale ediyor.
Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan 1 helikopter ile 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı, 2 helikopter destek veriyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
MENTEŞE'DE BAZI EVLER BOŞALTILDI
Menteşe ilçesindeki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği mahalledeki 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, yangının ormanlık alanda olduğunu ancak tedbir amaçlı bölgeye yakın 15 evin boşaltıldığını söyledi.
Yıldız, ekiplerin gece boyunca çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.
Milas ilçesi Türkevleri ve Ören mahallelerinde etkili olan yangın gece Kemerköy Termik Santrali’nin1 kilometre yakınına kadar yaklaştı. Alevler termik santrale ulaşmadan durduruldu.
Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santralin çevresinde hendekler kazıldığını açıkladı. Patlama riski olmadığı belirtildi.
Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.
ISPARTA
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor. Çandır Köyü ile Yıldız ve Camili mahallerinin çevresinde etkili olan yangının bir an önce kontrol altına alınması için mücadele ediliyor.
DENİZLİ
Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor.
Pınarlık Mahallesi Pınarlık ve Çakıroluk mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
AYDIN
Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine havanın aydınlanmasıyla helikopter ve uçakla da destek veriliyor.
Yerleşim yerlerine uzak olan yangını söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.
Aydın'ın Karacasu ve Bozdoğan ilçelerindeki ormanlık alanlarda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, Bozdoğan'daki yangın söndürülürken Karacasu ilçesindeki yangın rüzgarın etkisiyle büyümüştü.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde incelemede bulunmuş, yangının ilk incelemelere göre 150 hektarlık alanda zarara neden olduğunu bildirmişti.
8 CAN KAYBI
Yangınlar nedeniyle can kaybı 8'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'da bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Antalya'da 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Koca'nın açıklamasına göre Muğla'da tedavisi tamamlanan 271 kişi, Antalya'da 598 kişi taburcu edildi. Antalya'da 11, Muğla'da ise 36 kişinin tedavisine devam ediliyor.
MANAVGAT'TA BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yakalanan zanlı, tutuklandı.
Merkez Kavaklı Mahallesi Side Kavşağı'nda 28 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili C.Y. (16), 30 Temmuz'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten orman yakmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Çıktığı gün kontrol altına alınan yangında 2 bina, 1 depo ile ormanlık alanda hasar oluşmuştu.
MARMARİS'TE ALEVLER DELİKLİYOL MEVKİSİNE SIÇRADI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, komedyen Şahan Gökbakar'ın dubleks villasının da bulunduğu Turgut ile Selimiye mahalleri arasındaki Delikliyol mevkisine ulaştı. Burada, alevlerin tehdit ettiği 3 ev ve 1 restoran tedbir amacıyla tahliye edildi.
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