AB: Boykot çağrısı Türkiye’yi üyelikten uzaklaştırıyor
Avrupa Komisyonu sözcüsü Türkiye ile Fransa arasında yaşanan boykot gerilimine dair açıklamada bulundu. Sözcü, “Türkiye’yi Avrupa Birliği’nden daha da uzaklaştıracak” ifadesini kullandı.
Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik boykot çağrısının, “Türkiye'nin zaten durmuş olan AB üyelik hedefine bir başka engel teşkil ettiğini “söyledi.
AFP’nin haberine göre, AB Komisyonu Sözcüsü, “Herhangi bir üye ülkenin ürünlerine yönelik boykot çağrıları, bu yükümlülüklerin ruhuna aykırıdır ve Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden daha da uzaklaştıracaktır” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Macron ile yaşadığı gerginlik sonrası, “Nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın almayın deniyorsa ben de şimdi milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalarını satın almayın" ifadelerini kullanmıştı.
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