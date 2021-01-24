AB, dört teknoloji devinin CEO'sunu duruşmaya davet etti

24 Ocak 2021 Pazar, 09:20

Reuters'ın haberine göre Avrupa Parlamentosu, Apple CEO'su Tim Cook başta olmak üzere Amazon, Facebook ve Alphabet CEO'larını ABD teknoloji şirketlerinin gücü hakkında bir AB oturumunda konuşma yapmaya davet etti. Yalnızca CEO'ların davet ettiği duruşmanın 1 Şubat günü Brüksel'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Toplantı, Avrupa Komisyonu'nun teknoloji sektöründeki rekabeti artırmanın yanı sıra sahte haberlerin ve diğer zararlı içeriklerin etkisini azaltmaya yönelik önerileriyle ilgili olacak. Reuters, konu hakkında "Planlanan duruşmanın amacı, dünyanın önde gelen dört platform şirketinin CEO'larıyla mevcut iş modelleri ve değişken pazar koşullarının zorluklarıyla karşı karşıya kaldıklarında gelecek konseptleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmaktır" diye yazdı.

DURUŞMAYA SADECE CEO'LAR DAVET EDİLDİ

Duruşmanın, Avrupa Parlamentosu üyelerini dijital sektör için potansiyel yeni düzenlemeler üzerine yapılacak müzakerelere hazırlamaya katkıda bulunacağı düşünülüyor. Rapora göre AB, şubat ve mart ayını kapsayan esnek tarihler teklif etti ancak teknoloji devlerinin yöneticilerinin daveti kabul edip etmeyecekleri bilinmiyor.

Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz aralık ayında Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren teknoloji şirketlerini etkileyecek ve uyumsuz faaliyetler için ağır para cezalarını içeren iki yasa taslağı çıkarmıştı. Bunlar arasında Apple'ı App Store'da özellikle kendi uygulamalarını tüketicilere nasıl pazarladığı konusunda büyük değişiklikler yapmaya sevk edebilecek Dijital Piyasalar Yasası da bulunuyor.

Apple CEO'su Tim Cook, Google CEO'su Sundar Pichai, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Amazon CEO'su Jeff Bezos, geçmişte ABD'de buna benzer duruşmalara katılmak zorunda kalmıştı. Cook, son olarak geçtiğimiz temmuz ayında Apple'ın App Store politikalarını Washington'a savundu.

Kaynak: webtekno.com