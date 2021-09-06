AB, Gine'deki darbe "girişimini" kınadı
Avrupa Birliği (AB), Afrika ülkesi Gine'de "yönetimin zorla ele geçirilmesi girişimini" kınadı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gine'de iktidarın zorla ele geçirilmesi girişimini kınıyorum." ifadesini kullandı.
Demokrasinin korunmasında barış ve diyaloğun öncelikli olduğunu vurgulayan Michel, devlet kurumlarının muhafaza edilmesi, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "iktidarın zor kullanılarak ele geçirilmesini" kınadığını bildirdi.
Borrell, Conde'nin derhal serbest bırakılması ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde dün sabah silah sesleri duyulmuştu.
Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, yönetime el koyduklarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuş, aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.
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