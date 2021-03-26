AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'yi ziyaret edecek

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, nisanda Türkiye'yi ziyaret etmek üzere Türk makamlarıyla temas içinde olduklarını söyledi.

AA
26 Mart 2021 Cuma, 00:48
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'yi ziyaret edecek
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