AB Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili neler konuşulması bekleniyor?

25 Mart 2021 Perşembe, 13:51

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, bugün başlayacak ve iki gün sürecek zirve toplantısında yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşıların Avrupa'da yavaş ilerleyen dağıtımı, Türkiye ile ilişkiler ve Rusya konularını görüşecek.

Daha önce yüz yüze yapılması planlanan ancak Avrupa ülkelerinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle video konferansa dönüştürülen zirve toplantısı bugün öğleden sonra başlayacak.

İlk günkü oturumun başında Covid-19 aşılarının tedarikinin nasıl hızlandırılacağı, yaza kadar hazırlanacağı açıklanan aşı sertifikasıyla ilgili teknik çalışmalar, aşılanan kişilerin sayısının nasıl artırılacağı, özellikle AstraZeneca örneğinde olduğu gibi aşı üreten şirketlerin AB ile yaptığı sözleşmeye uymaları gibi konular ele alınacak.

AB yönetimi, AstraZeneca'nın aşısının tedarikini sağlaması için ellerindeki bütün "araçları" kullanmaya hazır olduklarını daha önce dile getirmişti. AB, aşılara yönelik ihracat kısıtlamalarını katılaştırma ve başta İngiltere olmak üzere diğer ülkelere aşı gönderilmesini sınırlandırma kararı almıştı.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER İLK GÜN TARTIŞILACAK

AB ülkelerinin liderleri aşılar ve Covid-19 konusundan sonra uluslararası ilişkileri ele alacak. Burada önce Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz'in konuşulması bekleniyor. Liderlerin zirve sonunda kabul etmesi beklenen ve daha önce taslağı basına sızan bildiride Türkiye ile özellikle ticari bağların derinleştirilmesi mesajının yer alması bekleniyor.

Zirvede, AB Konseyi ve AB Komisyonunun Türkiye ile göç konulu 18 Mart mutabakatının güncel şartlara uyarlanması konusunda müzakerelere başlamak için üye ülkelerden yetki istemesi öngörülüyor. Ayrıca Gümrük Birliğinin güncellenmesine müzakere yetkisinin verilmesi de zirvenin gündeminde yer alacak. Böylece Gümrük Birliği ileride hizmetler, kamu alımları ve tarım ürünlerini de kapsayacak biçimde genişletilebilecek.

Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Meyer ile yaptığı görüşmede Türkiye ile ilişkileri de ele alması bu koordinasyonun göstergesi olarak görülüyor.

BİDEN ZİRVEYE KATILACAK

Zirvenin ilk gününde ABD Başkanı Joe Biden da liderlere katılacak ve video konferans yöntemiyle konuşma yapacak.

Biden'ın transatlantik ilişkilerin geleceğine dair görüşlerini AB liderlerine anlatacağı belirtiliyor. Az sayıda AB ülkesi liderinin de söz alarak sınırlı bir süre içinde Biden'a fikirlerini aktaracağı ifade ediliyor. Biden'ın konuşmasında AB ile ilişkilerin yanı sıra Rusya'ya değinmesi bekleniyor.

AB liderlerinin toplantısında son dönemde en alt seviyeye inen AB-Rusya ilişkilerinin önemli yer tutacağı kaydediliyor.

Ancak liderlerin yüz yüze yapılacak bir sonraki zirve toplantısında Rusya ile ilişkileri stratejik açıdan daha ayrıntılı değerlendireceği yarınki görüşmenin buna hazırlık amacı taşıdığı bildiriliyor.

Ayrıca zirve oturumunda ekonomi ve dijital dönüşüm konularının da masaya yatırılması bekleniyor.