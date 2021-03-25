AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye kararı

25 Mart 2021 Perşembe, 20:56

AB Liderler Zirvesi salgın koşulları nedeniyle video-konferans yoluyla toplantısını gerçekleştirdi. Ana gündem maddeleri arasında yer alan Türkiye'yle ilgili kararları açıklayan bildiri yayınlandı.

AB'nin Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğini geliştirmeye hazır olduğu kaydedildi.Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Konsey'in yetki konusunda çalışmasını ve uygulanmasındaki zorluklarla ilgili Türkiye ile görüşmelerin yoğunlaştırılmasını istedi. Liderlerin, Türkiye ile karşılıklı ilgi alanlarında yüksek düzeyli diyalog başlatmaya hazır olduklarını bildirdi.

AYRINTILAR GELİYOR...