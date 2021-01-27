AB, Yunanistan ile müzakereler sonrası Türkiye'ye yönelik yaptırımları erteledi

27 Ocak 2021 Çarşamba, 12:12

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Pazartesi günü 26 AB dışişleri bakanıyla gerçekleştirdiği sanal toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'ye yaptırım uygulamaya karar vermedik, çünkü olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz," dedi.

MEE’de yer alan habere göre Heiko Maas, "Doğu Akdeniz'deki tartışmalı bölgelerde artık Türk gemisi yok; Türkiye ile Yunanistan arasında bu akşam İstanbul'da istikşafi görüşmeler başladı. Bunlar uzun zamandır beklediğimiz olumlu sinyallerdi ve artık yaptırımlar ile ilişkilerin gerilmemesi gerekiyor," dedi.

“GÖRÜŞMELER YILLAR ALABİLİR”

İtalya ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleri, ekonomik ve siyasi sonuçlardan endişe duyarak Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıktı. AB, geçen yıl iki Türk yetkiliye hafif yaptırımlar uyguladı ve bu yaptırımlar Türk sondaj operasyonlarına önemli bir zarar vermedi.

İsmini vermeyen bir AB yetkilisi MEE’ye demecinde, "[Yaptırımlar hususunda] Bireylerin veya oluşumların isimlerini belirleme hazırlıkları devam ediyor, ancak konsey devam eden görüşmeleri dikkate alarak bunu şimdilik yapmak istemiyor. En kötü senaryo gerçekleşirse, Avrupa Konseyi sonraki adımları hazırlayacak ve hızlı hareket edebilecek," dedi.

Yetkili, Brüksel'in Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin devamı konusundaki tutumuna ilişkin olarak, "Bu görüşmeler uzun sürecek. Belki de yıllar alacağını düşünüyoruz. Ama yapıcı oldukları sürece onları destekleyeceğiz. Güven arttırıcı önlemlere kesinlikle ihtiyaç duyulacak," dedi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ

AB yetkilisi ayrıca, "Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell'in Avrupa Konseyi'ne Türkiye hakkında bir rapor sunacağı Mart ayına kadar pozitif ivmeyi sürdürmek önemlidir," dedi.

Türkiye, Brüksel ile olan gümrük birliğini güncellemek istediği için rapor Ankara için hayati önemde. Yetkili, "Rapor olumlu olur ise, güncelleme konusundaki müzakereler daha somut ve verimli hale gelecektir; aksi takdirde yaptırımlar dikkate alınacaktır," diye ekledi.

Bazı akademik değerlendirmelere göre, Türk şirketlerinin tarım ve hizmet sektöründe ve kamu ihalelerinde faaliyet göstermesine izin verecek önemli bir gümrük birliği güncellemesi, Türk ekonomisine milyarlarca dolar kazandırabilir. Bu durum da akademik değerlendirmelere göre Türkiye'nin yıllık yüzde 1.84 oranında büyümesini sağlayabilir.