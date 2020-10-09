ABB'den işletmeciye "Ankapark'ı tahliye edin uyarısı"

09 Ekim 2020 Cuma, 12:38

Yapımı büyük tartışmalara yol açan, 2018 yılında 5. kez yapılan ihale ile özel bir işletmeciye devredilen ve uzun süredir bakımsız ve hizmete kapalı olan Ankapark için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden son ihtar geldi. Birçok sivil toplum kuruluşu ve akademisyenin karşı çıkmasına rağmen “çılgın proje” denilerek 750 milyon dolar harcanarak yapılan ve şu anda atıl kalan tesisin 30 gün içerisinde teslim edilmesi gerektiği, aksi halde kaymakamlık yolu ile tahliyesinin sağlanacağı bildirildi.

26 MİLYON TL BELEDİYE'YE GELİR KAYDEDİLDİ

Ankapark’ı işletmeye başlayan ve açılışı yapıldıktan yalnızca 7 ay sonra parkı hizmete kapatan şirketin 30 Nisan 2020 tarihinde ödemesi gereken 26 milyon 400 bin TL’yi ödememesi üzerine harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapılan sözleşmenin 15. maddesi gereğince sözleşme feshine gitmeden önce 90 günlük fesih ihtarı çekti.

İhtara rağmen ödemeyi yapmayan şirketin ihaleyi aldığında teminat mektuplarının karşılığı olarak yatırdığı 26 milyon 400 bin TL, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gelir olarak kaydedildi.

ANKAPARK’IN GELECEĞİNE “ORTAK AKIL” KARAR VERECEK

90 günlük fesih ihtarı süresinin geçmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, işletmeciye sözleşme gereği parkı 30 gün içerisinde tahliye etmesi yönünde son ihtarnameyi gönderdi. İşletmecinin Ankapark’ı 30 gün içerisinde tahliye etmemesi halinde 2886 sayılı kanunun 75. maddesi gereğince kaymakamlık yolu ile tahliye edileceği vurgulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ankapark’ın en güzel şekilde değerlendirilmesi için akıbetine sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve yurttaşların fikri alınarak ortak akılla karar verilecek.