ABB’den Metro Kitap İstasyonu

14 Mart 2021 Pazar, 12:00

İlk olarak Kızılay Metro İstasyonu’nda açılan mini kütüphane, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Yurttaşlar, ücretsiz alınabilecek kitapları bir aylık okuma süresinin ardından iade ederek, yeni bir kitap için başvuru yapabilecek. “Al, Oku, Bırak” sloganı ile gerçekleştirilen projenin açılışında konuşan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Maalesef ülkemizde kitap okuma oranı oldukça düşük. Bu projeye başlarken hedefimiz vatandaşlarımızı okumaya teşvik etmekti. En azından metro seyahatlerinde kitap okuyabilme imkanı sunmaktı. Vatandaşlarımızın hemen ulaşabileceği, sanki evindeki kütüphanesinden alıyormuş gibi rahatça ulaşabileceği bir ortam sağlamak istedik. Kitap İstasyonu olarak kullanılan bu vagon, 2010 yılında Ankara Festivali için yapılan Bombardier treninin maketidir. Bu maketi kütüphane şeklinde düzenledik” dedi.