ABD merkezli askeri analiz dergisi, F-35’lerin zayıf taraflarını değerlendirdi

27 Ocak 2021 Çarşamba, 09:56

Washington Merkezli askeri analiz dergisi F-22 ve F-35 uçaklarını değerlendirdi. Uçakların eksik yönlerinin ele alındığı makalede, “Rusya’da geliştirilen ufuk ötesi Podsolnuh radarlarının, gökyüzünde gizli bir uçağı tespit etme görevini kusursuz bir şekilde yerine getirdiklerini” vurgulandı.

RUS RADARLARI TAKİP EDEBİLİYOR

"Stels teknolojisi, yaygın inanışın aksine bir görünmezlik pelerini değildir" ifadesinin kullanıldığı analizde, Rus radarların F-35’leri uzak mesafelerde rahatlıkla takip edebildiği belirtilerek kızılötesi tarama teknolojisinin de Amerikan ‘hayalet’ uçaklarının konumunu saptayabildiği savunuldu.

‘KOLAY BİR AV HALİNE GELEBİLİR’

Sputnik’in haberine göre, hava çatışması için uygun olmayan F-35 ya da B-2 Spirit gibi uçakların böyle bir durumda tüm parametreler bakımından geride kaldığına dikkat çekilen makalede, bir F-35 jetinin havada Rus Su-57 avcı uçağı için kolay bir av haline gelebileceği öne sürüldü.



