ABD Başkan Yardımcı Pence'in koronavirüs test sonucu belli oldu
ABD Başkan Yardımcı Mike Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından gözler Trump'ın yakın çevresine çevrildi.
Başkan ve eşi, seçime bir ay kala kendilerini karantinaya aldı. 74 yaşındaki Trump yüksek risk grubunda yer alırken, doktoru sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Başkan Yardımcısı Mike Pence'in test sonucu ise negatif çıktı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da testi negatif.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- MHP'de dikkat çeken gelişme: Enginyurt'la buluştular
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İzmir'de deprem!
- Ben Azeri Sanatçı değilim...
Video Haberler
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
- Dolar artışına yaptığı yorum sosyal medyaya damga vurdu
- Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
- Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
- Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- MHP'de dikkat çeken gelişme: Enginyurt'la buluştular
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek genelge!
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İzmir'de deprem!
- Ben Azeri Sanatçı değilim...