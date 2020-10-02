ABD Başkan Yardımcı Pence'in koronavirüs test sonucu belli oldu

02 Ekim 2020 Cuma, 15:10

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından gözler Trump'ın yakın çevresine çevrildi.

Başkan ve eşi, seçime bir ay kala kendilerini karantinaya aldı. 74 yaşındaki Trump yüksek risk grubunda yer alırken, doktoru sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in test sonucu ise negatif çıktı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da testi negatif.