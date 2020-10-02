Donald Trump ve eşi Melania Trump koronavirüse yakalandı
Danışmanı Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından, kendisinin ve eşi Melania Trump'ın test sonuçlarını beklerken, karantina sürecine başlayacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın testi pozitif çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump'ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurmuştu.
Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada kendisi ile eşi Melania Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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