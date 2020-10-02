Donald Trump ve eşi Melania Trump koronavirüse yakalandı

02 Ekim 2020 Cuma, 07:55

ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump'ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurmuştu.

Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada kendisi ile eşi Melania Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.