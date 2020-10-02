Donald Trump ve eşi Melania Trump koronavirüse yakalandı

Danışmanı Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından, kendisinin ve eşi Melania Trump'ın test sonuçlarını beklerken, karantina sürecine başlayacağını duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2020 Cuma, 07:55
Donald Trump ve eşi Melania Trump koronavirüse yakalandı
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ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump'ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurmuştu.

Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada kendisi ile eşi Melania Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.


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