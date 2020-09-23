ABD Başkan Yardımcısı Pence'in uçağı zorunlu geri dönüş yaptı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptığı gerekçesiyle New Hampshire'deki havalimanına geri döndü.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in
uçağı bir kuş sürüsüne çarptıktan sonra önlem amaçlı, hareket ettiği New
Hampshire eyaletine zorunlu geri dönüş yaptı.
ABD basınına konuşan bir Beyaz Saray
yetkilisi, Pence'in New Hampshire eyaletinde yaptığı miting sonrası kalkan Air
Force Two isimli özel uçağının, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne
çarptığını belirtti.
Uçağın önlem amaçlı New Hampshire'deki
Manchester Havalimanına geri döndüğünü belirten yetkili, Pence ve ekibinin
başkent Washington DC'ye bir kargo uçağı ile geri dönmesinin beklendiğini
vurguladı.
ABD'de "Air Force One (Hava Gücü
1)" isimli özel uçak, ülkenin başkanının kullanımına tahsis edilirken,
"Air Force Two (Hava Gücü 2)" isimli uçak da başkan yardımcısının
kullanımına veriliyor.
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