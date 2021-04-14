ABD Başkanı Biden'dan 'Afganistan' açıklaması

14 Nisan 2021 Çarşamba, 21:40

ABD Başkanı Joe Biden, "1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekilmeye başlayacağız" dedi. Biden, Afganistan’daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı. Biden, Afganistan'daki ABD askeri varlığına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Bin Ladin öldü, El Kaide tehdidi azaltıldı, artık Afganistan'daki 'sonu gelmeyen savaşa' son verme zamanı" ifadelerini kullandı. Biden, askeri çekilmenin Afganistan devletine olan desteğin sona ermesi anlamına gelmediğini belirterek, Türkiye, Pakistan, Rusya, Çin ve Hindistan'ın da Afganistan’da barışa destek verdiğini açıkladı.

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen saatlerde, ABD askerlerinin 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıldönümüne kadar ABD askeri birliklerinin Afganistan’dan geri çekileceğini duyurması beklenirken Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başkan Biden ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Gani sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu gece Başkan Biden ile ABD'nin Eylül ayı başlarına kadar Afganistan'dan kuvvetlerini çekme kararını tartıştığımız bir telefon görüşmesi yaptım. Afganistan İslam Cumhuriyeti ABD’nin kararına saygı duyuyor ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için ABD’li ortaklarımızla birlikte çalışacağız” dedi.

“Ortaklığımızın bir sonraki aşamasına geçerken, devam eden barış çabalarında ABD / NATO ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Ghani, Afganistan güvenlik ve savunma güçlerinin halkını ve ülkesini tam anlamıyla savunabilecek güçte olduğunu vurguladı.