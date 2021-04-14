Rusya'dan Biden'ın teklifine ilişkin ilk değerlendirme

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İHA
14 Nisan 2021 Çarşamba, 14:59
Rusya'dan Biden'ın teklifine ilişkin ilk değerlendirme
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Joe Biden’ın Vladimir Putin’le görüşme teklifine ilişkin açıklamada bulundu. Gazetecilerin zirvenin yeri ve zamanına ilişkin sorusunu yanıtlayan Peskov, “Toplantının detayları hakkında konuşmak için henüz çok erken. Bu yeni bir teklif, üzerinde çalışılacak ve analiz edilecek” dedi.

Liderlerin toplantı konusunu daha sonra diplomatik kanallar aracılığıyla görüşeceğini ifade eden Peskov, görüşmede karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ikili ilişkilerin değerlendirileceğini söyledi. Peskov, görüşmede ele alınacak konularla ilgili henüz bir planlama yapılmadığını belirtti.

Beyaz Saray tarafından dün yapılan açıklamada, Biden’ın telefon görüşmesinde Putin’e ABD ve Rusya’nın karşı karşıya olduğu tüm sorunları tartışmak için üçüncü bir ülkede bir toplantı önerdiğini belirtilmişti.


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